Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da direksiyon başında uyuyup duvara çarpan minibüsün sürücüsüne adli kontrol

        Adana'da direksiyon başında uyuyup duvara çarpan minibüsün sürücüsüne adli kontrol

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, direksiyon başında uyuması nedeniyle duvara çarpan minibüsün sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 09:59 Güncelleme:
        Adana'da direksiyon başında uyuyup duvara çarpan minibüsün sürücüsüne adli kontrol

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, direksiyon başında uyuması nedeniyle duvara çarpan minibüsün sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Yenidoğan Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde 10 Haziran'da kontrolden çıkarak Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi'nin duvarına çarpan 01 M 0433 plakalı minibüsün sürücüsü M.Ö'nün (27) Akıncılar Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.

        Çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle 70 bin lira ceza uygulanan M.Ö, sağlık kontrolü için getirildiği Adana Adli Tıp Biriminde gazetecilerin kazaya ilişkin sorusuna "uykusuzdum" yanıtını verdi.

        Daha sonra adliyeye sevk edilen M.Ö, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Bu arada, kazada yaralanan 7 yolcu hastanelerdeki tedavileri tamamlanarak taburcu edildi.

        - Sürücünün uyuması araç kamerasında

        Yenidoğan Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde 10 Haziran'da M.Ö. idaresindeki 01 M 0433 plakalı minibüs kontrolden çıkarak Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi'nin duvarına çarpmıştı.

        Kazada yaralanan 7 yolcu ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılmış, aracın sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        M.Ö'nün uyumasıyla aracın kontrolden çıkarak duvara çarpması ve yolcuların yaşadığı korku araç içi kamerasınca kaydedilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Borsada barış coşkusu
        Borsada barış coşkusu
        FIFA hakeminin İngilizcesi alay konusu oldu!
        FIFA hakeminin İngilizcesi alay konusu oldu!
        Hababam Sınıfı bankacı oluyor
        Hababam Sınıfı bankacı oluyor
        Transfere Dünya Kupası arası!
        Transfere Dünya Kupası arası!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 9 tutuklama
        Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 9 tutuklama
        Dünya Kupası'na Shakira damgası
        Dünya Kupası'na Shakira damgası
        Axios yazdı: ABD-İran anlaşmasında neler var?
        Axios yazdı: ABD-İran anlaşmasında neler var?
        Yemek cinayetle bitti! Karı koca tutuklandı!
        Yemek cinayetle bitti! Karı koca tutuklandı!
        LGS’de yeni dönem: Yapay zekâlı, güvenlik ve beslenme paketi uygulaması
        LGS’de yeni dönem: Yapay zekâlı, güvenlik ve beslenme paketi uygulaması
        Silivri Belediyesi'ne operasyon: 17 gözaltı
        Silivri Belediyesi'ne operasyon: 17 gözaltı
        Dünya Kupası'nın gerçek kaybedeni kim?
        Dünya Kupası'nın gerçek kaybedeni kim?
        İstanbul'da anaokulunun sahibi kadın müdürü vurdu!
        İstanbul'da anaokulunun sahibi kadın müdürü vurdu!
        Para piyasası fonlarına ilgi sürecek
        Para piyasası fonlarına ilgi sürecek
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Aile tatili
        Aile tatili
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        Irmak öğretmenin ölümünde müdürün ifadesi alındı
        Irmak öğretmenin ölümünde müdürün ifadesi alındı
        Dünya Kupası ev sahibi şehirlere ne kadar yük oluyor?
        Dünya Kupası ev sahibi şehirlere ne kadar yük oluyor?

        Benzer Haberler

        Gelin ve damattan anneyi ağlatan ziyaret Hasta anne nikaha gidemeyince geli...
        Gelin ve damattan anneyi ağlatan ziyaret Hasta anne nikaha gidemeyince geli...
        Doç. Dr. Akıncı: "Barışın önündeki engel İsrail olabilir" Uluslararası İliş...
        Doç. Dr. Akıncı: "Barışın önündeki engel İsrail olabilir" Uluslararası İliş...
        Eğlence Çayı'nda kaybolan Ömer 13 gündür aranıyor
        Eğlence Çayı'nda kaybolan Ömer 13 gündür aranıyor
        Havamaş, 5 ayda 470 bin 162 yolcuyu güvenle taşıdı
        Havamaş, 5 ayda 470 bin 162 yolcuyu güvenle taşıdı
        Düğününe 2 ay kalan icra müdür yardımcısı, banyoda ölü bulundu
        Düğününe 2 ay kalan icra müdür yardımcısı, banyoda ölü bulundu
        Apartman dairesindeki yangında mahsur kalan köpek kurtarıldı
        Apartman dairesindeki yangında mahsur kalan köpek kurtarıldı