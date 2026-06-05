Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da dolandırıcılıktan yargılanan sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası

        Adana'da dolandırıcılıktan yargılanan sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası

        Adana'da, internet üzerinden ikinci el cep telefonu satışı ilanıyla bir kişiyi 18 bin lira dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan sanığa, 3 yıl 4 ay hapis ve 30 bin lira para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 18:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da dolandırıcılıktan yargılanan sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası

        Adana'da, internet üzerinden ikinci el cep telefonu satışı ilanıyla bir kişiyi 18 bin lira dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan sanığa, 3 yıl 4 ay hapis ve 30 bin lira para cezası verildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık E.K. ve müşteki F.S. ile taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, müşteki F.S.'nin internet sitesinde ikinci el cep telefonu ilanını görüp tanıştığı sanık E.K.'nin, kendi banka hesabına 18 bin lira gönderilmesini sağladığını belirtti.

        Savcı, müşteki kendisine verilen banka hesabına parayı gönderdikten sonra sanığın F.S. ile irtibatını kestiğini ve bu kişinin benzer suçlardan hakkında soruşturmalar bulunduğunu ifade ederek, E.K.'nin "bilişim sistemlerinin veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Savunması alınan sanık, suçsuz olduğunu öne sürerek beraat talebinde bulundu.

        Müşteki F.S. ise zararının giderilmediğini ve şikayetçi olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan sanığı 3 yıl 4 ay hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "F.Bahçe'yi R.Madrid'in üstüne çıkaracağız"
        "F.Bahçe'yi R.Madrid'in üstüne çıkaracağız"
        Katılım bankacılığında tarihi birleşme
        Katılım bankacılığında tarihi birleşme
        "Zelenskiy'le görüşmenin bir anlamı yok"
        "Zelenskiy'le görüşmenin bir anlamı yok"
        Italiano, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Italiano, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Ankara'yı sağanak vurdu! Bakanlık'tan 5 il için uyarı
        Ankara'yı sağanak vurdu! Bakanlık'tan 5 il için uyarı
        Bugün Ne Oldu? 5 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 5 Haziran 2026 haberleri
        Korkunun faturası 15 milyon! “Gizli görevdesin” dolandırıcılığı!
        Korkunun faturası 15 milyon! “Gizli görevdesin” dolandırıcılığı!
        Galatasaray'a Jhon Duran önerisi!
        Galatasaray'a Jhon Duran önerisi!
        Emine Erdoğan 'Sıfır Atık Forumu'nda konuştu
        Emine Erdoğan 'Sıfır Atık Forumu'nda konuştu
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu
        Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu
        "Hoş geldin Şebo"
        "Hoş geldin Şebo"
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        Hollywood'u sarsan cinayet
        Hollywood'u sarsan cinayet
        TOKİ kampanyasında detaylar
        TOKİ kampanyasında detaylar
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!

        Benzer Haberler

        Adana'da otobüs şoförünün parasını çalıp kaçtı
        Adana'da otobüs şoförünün parasını çalıp kaçtı
        Adana'da evinde uyuşturucu ile yakalanan sanığa 18 yıl hapis cezası
        Adana'da evinde uyuşturucu ile yakalanan sanığa 18 yıl hapis cezası
        Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Çiçek: "Yeteri kadar kaliteli...
        Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Çiçek: "Yeteri kadar kaliteli...
        Adana, Hatay ve Osmaniye'de 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliklerle kutlan...
        Adana, Hatay ve Osmaniye'de 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliklerle kutlan...
        Çomu: "Güvenli gıda, güçlü gelecek"
        Çomu: "Güvenli gıda, güçlü gelecek"
        Adana'da "İş Hukukuna İlişkin Uygulama Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozy...
        Adana'da "İş Hukukuna İlişkin Uygulama Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozy...