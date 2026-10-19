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        Adana'da düzenlenen silahlı saldırıda bir genç ağır yaralandı

        Adana'nın Seyhan ilçesindeki iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 19:41 Güncelleme:
        Adana'da düzenlenen silahlı saldırıda bir genç ağır yaralandı

        Adana'nın Seyhan ilçesindeki iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı.

        Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki dükkanda bulunan 16 yaşındaki Nurmuhammed Musaoğlu'na iş yerine giren kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Polis, motosikletle kaçan şüpheli ve ona yardımcı olan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

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