Adana'da düzenlenen silahlı saldırıda bir genç ağır yaralandı

Polis, motosikletle kaçan şüpheli ve ona yardımcı olan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki dükkanda bulunan 16 yaşındaki Nurmuhammed Musaoğlu'na iş yerine giren kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.

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