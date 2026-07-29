Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da eğitimlerini tamamlayan 50 itfaiye eri göreve başladı

        Adana'da eğitimlerini tamamlayan 50 itfaiye eri göreve başladı

        Adana'da eğitimlerini tamamlayan 50 itfaiye eri, törenle göreve başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 10:16 Güncelleme:
        Adana'da eğitimlerini tamamlayan 50 itfaiye eri göreve başladı

        Adana'da eğitimlerini tamamlayan 50 itfaiye eri, törenle göreve başladı.

        Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca 5'i kadın 50 itfaiye eri için kurum bahçesinde tören düzenlendi.

        Törende yemin eden itfaiyeciler, gelenek kapsamında meslektaşları tarafından su sıkılarak ıslatıldı.

        Programa katılan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, eğitimlerinin ardından göreve başlayan itfaiye erlerine başarı diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        "Netanyahu ve Zelenskiy ile görüşmeler çok iyi geçti"
        "Netanyahu ve Zelenskiy ile görüşmeler çok iyi geçti"
        Yabancı plakalı araçlara yeni düzenleme
        Yabancı plakalı araçlara yeni düzenleme
        Fenerbahçe tur için Polonya'da!
        Fenerbahçe tur için Polonya'da!
        Yaz sıcaklarında demans riski artıyor
        Yaz sıcaklarında demans riski artıyor
        TÜİK açıkladı! Türkiye'de beklenen yaşam süresi yükseldi
        TÜİK açıkladı! Türkiye'de beklenen yaşam süresi yükseldi
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Sevgilisini ve cinayete tanık olan 2 kişiyi öldürmüştü! İşte caninin gerekçesi...
        Sevgilisini ve cinayete tanık olan 2 kişiyi öldürmüştü! İşte caninin gerekçesi...
        Malazgirt'in 955 yıllık sırrı çözülüyor
        Malazgirt'in 955 yıllık sırrı çözülüyor
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        Bugün gözler Fed'de
        Bugün gözler Fed'de
        Japonya 7,1 büyüklüğündeki depremle sallandı
        Japonya 7,1 büyüklüğündeki depremle sallandı
        Ölüm nedeni belli oldu
        Ölüm nedeni belli oldu
        Dünyanın en güzel kelimesi seçildi!
        Dünyanın en güzel kelimesi seçildi!
        Washington robotların fişini çekti
        Washington robotların fişini çekti
        Aile tatili
        Aile tatili
        Borç meselesi değil gasp! Kuyumcu cinayeti kamerada!
        Borç meselesi değil gasp! Kuyumcu cinayeti kamerada!
        Görenler şoke oldu... Yaralılar var! Sokak ortasında silahlı çatışma
        Görenler şoke oldu... Yaralılar var! Sokak ortasında silahlı çatışma
        FOMO etkisiyle uçtu
        FOMO etkisiyle uçtu
        En düşük ücret Mardin’de
        En düşük ücret Mardin’de

        Benzer Haberler

        Dolmuşçu esnafının talebi karşılık buldu, asfalt çalışması başladı
        Dolmuşçu esnafının talebi karşılık buldu, asfalt çalışması başladı
        Adana'da kamyonun çarptığı bisikletli hayatını kaybetti
        Adana'da kamyonun çarptığı bisikletli hayatını kaybetti
        Tozdan bunalan mahalleli çareyi sokağa halı sermekte buldu
        Tozdan bunalan mahalleli çareyi sokağa halı sermekte buldu
        3 kişinin öldüğü vahşette yeni detay: Kıskançlık krizi cinayeti getirmiş
        3 kişinin öldüğü vahşette yeni detay: Kıskançlık krizi cinayeti getirmiş
        Sevgilisi ile cinayete tanık olan 2 kişiyi öldüren şüpheli, kıskançlık kriz...
        Sevgilisi ile cinayete tanık olan 2 kişiyi öldüren şüpheli, kıskançlık kriz...
        Kuruyan şelale yeniden çağladı, Adanalılar sıcaktan Obruk Şelalesi'ne akın...
        Kuruyan şelale yeniden çağladı, Adanalılar sıcaktan Obruk Şelalesi'ne akın...