Adana'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde ahırda elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi. İdem Mahallesi'nde evinin yanındaki ahırda bulunan inekleri sağmaya giden Bahri Tokuş (60), burada elektrik akımına kapıldı. Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tokuş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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