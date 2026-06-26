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        Adana'da engelli asansöründe mahsur kalan kişi kurtarıldı

        Adana'da engelli asansöründe mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 08:49 Güncelleme:
        Adana'da engelli asansöründe mahsur kalan kişi kurtarıldı

        Adana'da engelli asansöründe mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde bir kişinin engelli asansöründe mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, asansörde mahsur kalan kişiyi bulunduğu yerden kurtardı.

        Kurtarılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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