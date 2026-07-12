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        Adana'da eşi tarafından darbedilip bıçaklanan kadın yaralandı

        Adana'da eşi tarafından darbedilip bıçaklanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 14:56 Güncelleme:
        Adana'da eşi tarafından darbedilip bıçaklanan kadın yaralandı

        Adana'da eşi tarafından darbedilip bıçaklanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

        İddiaya göre, Çukurova ilçesindeki bir sitede yaşayan Afgan uyruklu K.C. (38) ile kocası D.G. (43) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesiyle D.G, kaçmaya çalışan karısını sitede çekiçle darbedip bıçakla boğazından yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan kadın, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, kaçan kocanın yakalanması için çalışma başlattı.

        Çiftin, 2 çocuğunun olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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