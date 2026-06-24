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        Adana'da evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

        Adana'nın Kozan ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 23:58 Güncelleme:
        Adana'da evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

        Adana'nın Kozan ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, Bağlar Mahallesi Memiköy Caddesi'nde bir evde yangın çıktığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Bu sırada evde bulunan ve yoğun dumana maruz kalan S.A. (67), komşuları tarafından dışarı çıkarıldı.

        Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

        Dumandan etkilenen S.A, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.






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