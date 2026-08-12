Adana'da evden altın ve para çaldıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

Öte yandan, zanlıların kapısını kırdıkları eve girmeleri ve daha sonra ayrılmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Akkapı Mahallesi Şıhcemil Caddesi'nde İbrahim Ü'ye ait evin kapısını 24 Temmuz'da kırarak içeri giren zanlılar, açtıkları çelik kasadaki 100 çeyrek altın ile 600 bin lirayı alarak kaçtı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evden 100 çeyrek altın ve 600 bin lira çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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