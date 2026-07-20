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        Adana'da evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir evden para ve altın çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 10:10 Güncelleme:
        Adana'da evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir evden para ve altın çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Halit Ö'nün Dumlupınar Mahallesi'ndeki müstakil evinden 5 Temmuz'da altın bilezik, kolye ve 3 yüzük ile 1900 lira çalındı.

        İkamet sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde araştırma yaptı.

        Ev ve iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kendilerini çarşafla gizlemeye çalışan şüphelilerin Yahya G. (35) ve Mevlüde Ç. (35) olduğunu belirledi.

        Gözaltına alınan zanlıların adreslerinde ruhsatsız tabanca, 20 mermi, 46,40 gram esrar, 6 uyuşturucu hap, 134 bin lira ve 205 avro ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yahya G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Mevlüde Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Zanlıların 4 Temmuz'da ikametin çevresinde keşif yapması ve bir gün sonra eve girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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