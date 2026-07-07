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        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da gölde boğulma tehlikesi geçiren çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Adana'da gölde boğulma tehlikesi geçiren çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Adana'da gölde boğulma tehlikesi geçiren çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 12:48 Güncelleme:
        Adana'da gölde boğulma tehlikesi geçiren çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Adana'da gölde boğulma tehlikesi geçiren çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Merkez Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi'ndeki Mangal Park yakınından 28 Haziran'da yüzmek için girdiği Seyhan Baraj Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren ve hastaneye kaldırılan Mervan Seylan (9), müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Çocuğun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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