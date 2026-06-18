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        Adana'da hurdalıkta uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklanan sanığa dava açıldı

        Adana'da evinin karşısındaki hurdalıkta uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 15:31 Güncelleme:
        Adana'da hurdalıkta uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklanan sanığa dava açıldı

        Adana'da evinin karşısındaki hurdalıkta uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açıldı.


        Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle 28 Şubat'ta tutuklanan Y.O. için Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.

        Sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapsinin istendiği iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede Y.O'nun, evinin karşısındaki hurdalık alana gizlediği 19,82 gram sentetik uyuşturucuyu otomobille yanına gelen H.G'ye satarken İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandığı belirtildi.

        Sanığın ikametinde hassas terazi, kenevir parçaları ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiği, telefon yazışmalarında da uyuşturucu ticaretine ilişkin şifreli konuşmalar bulunduğu iddianamede anlatıldı.

        İfadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Y.O'nun yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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