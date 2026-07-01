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        Adana'da husumetlisini tabancayla ağır yaralayan sanığa 7 yıl 9 ay hapis cezası verildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı husumetlisini tabancayla ağır yaralayan sanık, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 15:57 Güncelleme:
        Adana'da husumetlisini tabancayla ağır yaralayan sanığa 7 yıl 9 ay hapis cezası verildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı husumetlisini tabancayla ağır yaralayan sanık, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık İ.B. (36) ve müşteki A.A. (24) ile taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, aralarında husumet bulunan tarafların 17 Mart 2025'te A.A'nın Barbaros Mahallesi'ndeki iş yerinin önünde kavga ettiğini belirtti.

        Savcı, kavgada tabancayla 4 el ateş ederek A.A'yı bacak ve karın kısmından ağır yaraladıktan sonra kaçan İ.B'nin, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 10 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        İ.B. savunmasında, A.A'nın kendisine küfrettiğini iddia ederek, "Olay yerinde ilk önce kendisi bana saldırdı. Ben aramızdaki sorunu çözmek istiyordum fakat bana saldırınca kendimi korumaya çalıştım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

        A.A. ise sanıktan şikayetçi olduğunu yineledi.

        Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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