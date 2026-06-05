Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki otomobil, Kozan-Kadirli kara yolu Çukurköprü mevkisinde çarpıştı. Kazada, her iki araçtaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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