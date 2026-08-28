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        Adana'da inşaat halindeki binadan hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

        Adana'da inşaat halindeki bir binadan hırsızlık yapan ve güvenlik kamerasından kimlikleri belirlenerek yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 09:47 Güncelleme:
        Adana'da inşaat halindeki binadan hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

        Adana'da inşaat halindeki bir binadan hırsızlık yapan ve güvenlik kamerasından kimlikleri belirlenerek yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Merkez Sarıçam ilçesinde inşaat halindeki bir binadan 8 Ağustos'ta yaklaşık 100 bin lira değerinde çok sayıda musluk bataryası ve su sayacı ile bir miktar elektrik kablosu çalındı.

        İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri yönlendirildi.

        Ekipler, binaya ait güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak 2 şüphelinin Serkan K. (38) ve Ali K. (41) olduğunu tespit etti.

        Serkan K. ve Ali K, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

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        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Güvenlik kamerası görüntülerinde, üzerlerinde sırt çantası bulunan zanlıların inşaat halindeki binaya girmesi ve bir süre sonra buradan ayrılmaları yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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