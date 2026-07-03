Adana'da İsrail'in Gazze'yi işgali protesto edildi

Adana'da İsrail'in Gazze işgali protesto edildi.



Cuma namazı sonrası Ulu Cami önünde gerçekleştirilen programda bir araya gelenler, işgale tepki gösterdi.



HÜDA PAR Adana İl Başkanı Fethullah Beyazçiçek, buradaki basın açıklamasında, Gazze'de 2 milyondan fazla Müslümanın en temel hak olan temiz suya erişemediğini, bölgeye ilaç, tıbbi malzeme ve yiyecek girişinin kısıtlandığını söyledi.



Yaz sıcaklarında milyonlarca mazlumun derme çatma naylon çadırlarda, susuz ve ekmeksiz bir ölüm kalım mücadelesi verdiğini ifade eden Beyazçiçek, "Gözü dönmüş Siyonist caniler bununla da yetinmemekte, sığınılan o derme çatma bez parçalarını bombalarla, füzelerle hedef almakta ve kundaktaki bebekleri diri diri yakarak katletmektedir." dedi.



Beyazçiçek, Gazze'de insanlık tarihinin gördüğü en aşağılık ve en vahşi soykırımının tam 1000 gün tüm dünyanın gözü önünde barbarca devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Uluslararası hukukun, satılık insan hakları örgütlerinin ve adalet maskeli küresel tiyatroların tamamen yere serildiği bu 1000 gün sadece Siyonizmin vahşetini değil, bölge devletlerinin ve işbirlikçi rejimlerin içine düştüğü zilleti ve rezilliği de ibretlik bir şekilde tarihe kazımıştır. Gazze'deki direniş, İslam ümmetinin onur ve haysiyet savaşıdır. Bu savaşa sırtını dönenler, koltukları ve dolarları uğruna Siyonizme ve ABD'ye uşaklık edenler, tarihin, insanlığın ve Allah'ın huzurunda mutlaka lanetlenecek ve hesap vereceklerdir."

