Adana'da kadın muhtarlara "Her Gebeye Bir Ebe" uygulaması anlatıldı

Sağlık Bakanlığınca hayata geçirilen "Her Gebeye Bir Ebe" uygulaması kapsamında Adana'da kadın mahalle muhtarlarına yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı.



Çukurova Sağlıklı Hayat Merkezi'nde düzenlenen programda, mahalle muhtarlarına uygulamanın işleyişi, gebelerin ebeler tarafından takip edilmesinin önemi ve normal doğumun teşvikine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verildi.



Programda ayrıca Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Öz, video konferans yöntemiyle sunum yaptı.





Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlusu Dr. Füsun Tokbay, AA muhabirine, "Her Gebeye Bir Ebe" uygulamasının normal doğumu teşvik ettiğini söyledi.



Kadın muhtarların, mahallelerinde yaşayan anne adaylarının uygulamadan haberdar edilmesi konusunda önemli bir görev üstlendiğini ifade eden Tokbay, şöyle konuştu:



"Muhtarlarımız bizim için çok önemli. Onlar bizim sağlık elçilerimiz çünkü vatandaşlarımıza çok yakınlar. O nedenle bu proje ve Sağlıklı Hayat Merkezleri hakkında muhtarlarımızın bilgi sahibi olmaları bizim için çok önemli. Gebe Okulumuzda normal doğumun aslında korkulacak bir yönünün olmadığı, sağlıklı ve doğal bir yöntem olduğu, annelerin rahatlıkla normal doğum yapabileceklerini anlatıyoruz."



Program sonunda muhtarların soruları yanıtlandı ve uygulamaya ilişkin bilgilendirici afişler dağıtıldı.

