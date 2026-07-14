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        Adana'da karısını darbedip bıçaklayan zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde eşini darbedip bıçaklayan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 09:43 Güncelleme:
        Adana'da karısını darbedip bıçaklayan zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde eşini darbedip bıçaklayan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 12 Temmuz'da Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki evlerinin bulunduğu apartmanın önünde tartıştığı Afganistan uyruklu eşi K.C'yi (38) çekiçle darbedip bıçakladıktan sonra kaçan D.G'yi (43) yakalamak için çalışmalarını sürdürdü.

        Ekipler, yaptıkları araştırmayla zanlının merkez Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'nden bir minibüse binerek Yumurtalık ilçesine gittiğini belirledi.

        İlçeye giden ekipler, şüpheliyi saklandığı barakada yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Olayın ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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