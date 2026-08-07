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        Adana'da kızını rahatsız ettiği iddiasıyla bir genci öldüren sanığa 15 yıl hapis cezası verildi

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kızını rahatsız ettiğini ileri sürdüğü kişiyi av tüfeğiyle vurarak öldüren sanık "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2026 - 15:37 Güncelleme:
        Adana'da kızını rahatsız ettiği iddiasıyla bir genci öldüren sanığa 15 yıl hapis cezası verildi

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kızını rahatsız ettiğini ileri sürdüğü kişiyi av tüfeğiyle vurarak öldüren sanık "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet A. ile taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasını tekrar ederek, Mehmet A'nın, çıkan tartışmada kızına rahatsızlık verdiğini iddia ettiği Arda Demirci'yi av tüfeğiyle vurarak öldürdüğünü belirtti.

        Sanığın suç aleti tüfekle polise teslim olduğunu ifade eden savcı, Mehmet A'nın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

        Mehmet A. savunmasında, olay nedeniyle pişman olduğunu dile getirdi.

        Kızına karşı yapılan iftiralar nedeniyle bu olayın yaşandığını iddia eden sanık Mehmet A, şunları kaydetti:

        "Arda Demirci kızımı sürekli rahatsız ediyordu. Olay günü maktul ile konuşmak için evden aşağı indiğimde sürekli bana ve kızıma hakaret etti. Aracımın bagajında av tüfeğim vardı. Araçtan tüfeğimi aldım ve maktule sadece korkutmak amacıyla ateş ettim. Daha sonra komşulardan ambulans çağırmaları için yardım istedim. Arda Demirci'yi öldürme amacım yoktu. Polise kendim teslim oldum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim."

        Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanık Mehmet A'yı "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        - Olay

        Merkez Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'nde 8 Mayıs 2024'te Mehmet A. kızı İ.A'yı (20) rahatsız ettiğini ileri sürdüğü Arda Demirci'yi (19) çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurarak öldürmüştü. Suç aleti av tüfeğiyle polise teslim olan zanlı, 9 Mayıs 2024'te tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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