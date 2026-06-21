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        Adana'da köprüden nehre düşen kadını itfaiye ekipleri kurtardı

        Adana'nın Aladağ ilçesinde köprüden nehre düşen kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 14:53 Güncelleme:
        Adana'da köprüden nehre düşen kadını itfaiye ekipleri kurtardı

        Adana'nın Aladağ ilçesinde köprüden nehre düşen kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

        Eğner Mahallesi'nde bir kadının köprüden düştüğü ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Nehrin çevresinde önlem alan ekipler, halata bağlı can simidi ve merdiven yardımıyla kadını sudan çıkardı.

        Kurtarılan kişi, sağlık personelince hastaneye götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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