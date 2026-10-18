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        Adana'da kuvvetli rüzgar nedeniyle bir evin çatısı uçtu

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde dün etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir evin çatısı uçtu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 09:12 Güncelleme:
        Adana'da kuvvetli rüzgar nedeniyle bir evin çatısı uçtu

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde dün etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir evin çatısı uçtu.

        Kiremithane Mahallesi'nde 3 katlı bir apartmanın çatısı dün akşam saatlerinde şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu.

        Evde eşiyle ikamet eden 61 yaşındaki emekli Davut Şahin, gazetecilere, olayın çok kısa sürede yaşandığını söyledi.

        Olay anında evde misafirlerin de olduğunu ifade eden Şahin, "Önce deprem sandık, öyle bir uğultu geldi ki rüzgar yıktı, geçti." dedi.

        Şahin, evinin tadilatı için yetkililerden yardım istedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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