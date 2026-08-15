Adana'da kuyuya düşen inek kurtarıldı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Giriş: 15.08.2026 - 22:51 Güncelleme:
Adana'nın Ceyhan ilçesinde kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Tatlıkuyu Mahallesi'nde Fatma Beşaltı'nın ineği kuyuya düştü.
Bunun üzerine Beşaltı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri vinç yardımıyla ineği kuyudan çıkardı.
İneğinin kurtarılmasının ardından Beşaltı itfaiye erine sarılarak teşekkür etti, gözyaşı döktü.
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