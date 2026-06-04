Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da mahalle sakinleri asfaltlanmayan yoldaki çukurları halılarla kapattı

        Adana'da mahalle sakinleri asfaltlanmayan yoldaki çukurları halılarla kapattı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde vatandaşlar, mahallelerinde altyapı çalışması sonrası asfaltlanmayan yollardaki çukurları halılarla kapattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 10:01 Güncelleme:
        Adana'da mahalle sakinleri asfaltlanmayan yoldaki çukurları halılarla kapattı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde vatandaşlar, mahallelerinde altyapı çalışması sonrası asfaltlanmayan yollardaki çukurları halılarla kapattı.

        Havuzlubahçe Mahallesi sakinleri, yaklaşık 9 ay önce altyapı çalışması gerçekleştirilen yolların yeniden asfaltlanması için Seyhan Belediyesine yaptıkları başvurularından sonuç alamadı.

        Duruma tepki göstermek amacıyla sokak girişine "Tozlubahçe Mahallesi'ne hoş geldiniz" yazılı tabela da asan mahalleli, belediyeden herhangi bir dönüş olmaması üzerine çözümü halılarda buldu.

        Mahalleli, altyapı çalışması sonrası asfaltlanmayan yollardaki çukurları evlerinden getirdikleri halıları sererek kapattı.

        - "Mahallemiz yok sayılıyor"

        Mahalle sakinlerinden Cengiz Ayhan, gazetecilere, 61 yıldır mahallede ikamet ettiğini söyledi.

        Yollardaki bozukluklardan çok rahatsız olduklarını anlatan Ayhan, şöyle konuştu:

        "Hayatımda ilk defa bu kadar uzun bir bakımsızlık gördüm. İleride okul var, kışın öğrenciler çamurdan geçiyorlar. Yazın tozdan mahvoluyoruz. Perde açamıyoruz, nefes alamıyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz. Yetkililere başvurduk ama geri dönüş alamıyoruz. Mahallemiz yok sayılıyor."

        Murat Keklik de yoldaki çukurlara halı sererek çözüm bulmaya çalıştıklarını ifade etti.

        Yoldaki çukurlar nedeniyle aracının zarar gördüğünü belirten Keklik, "Havuzlubahçe'de oturduğumu söylemekten utanıyorum. Burası köstebek yuvasından daha berbat. Yağmur yağdığında insanlar ayakkabılarını, çoraplarını çıkararak buradan geçiyor. Böyle bir insanlık var mı?" diye konuştu.

        Fatma Kaplan da yollardaki toz nedeniyle havaların ısınmasına rağmen pencerelerini açamadığını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        Almanya tarihinde ilk kez!
        Almanya tarihinde ilk kez!
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Dilan Polat'ın korumasının öldüğü silahlı saldırının görüntüleri çıktı
        Dilan Polat'ın korumasının öldüğü silahlı saldırının görüntüleri çıktı
        Dünya Kupası maçları uykusuz bırakacak!
        Dünya Kupası maçları uykusuz bırakacak!
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Son 9 ayın en düşük dış ticaret açığı
        Son 9 ayın en düşük dış ticaret açığı
        3 işçi akıma kapılıp ölmüştü! Kahreden gerçek ortaya çıktı!
        3 işçi akıma kapılıp ölmüştü! Kahreden gerçek ortaya çıktı!
        Konkordato ilanı öncesi satış
        Konkordato ilanı öncesi satış
        Sanchez'e sürpriz talip!
        Sanchez'e sürpriz talip!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        Jackson'dan tarihi başarı
        Jackson'dan tarihi başarı
        6 yıl sonra sahnede
        6 yıl sonra sahnede
        Ünlü isimler akın etti
        Ünlü isimler akın etti
        Kız kardeşini kurtardı, dakikalar sonra kalp krizine yenildi!
        Kız kardeşini kurtardı, dakikalar sonra kalp krizine yenildi!
        Bahçeli'den CHP uyarısı: Olaylar sokağa taşmamalı
        Bahçeli'den CHP uyarısı: Olaylar sokağa taşmamalı
        Odunlu vahşette kahreden ayrıntı ortaya çıktı
        Odunlu vahşette kahreden ayrıntı ortaya çıktı
        Varlık Barışı Resmi Gazete'de
        Varlık Barışı Resmi Gazete'de
        Üretim patlaması yaşandı
        Üretim patlaması yaşandı

        Benzer Haberler

        Mahallelinin toz isyanı: Yapılmayan yola halı serdiler
        Mahallelinin toz isyanı: Yapılmayan yola halı serdiler
        Tilkiyle dostluk kameraya yansıdı
        Tilkiyle dostluk kameraya yansıdı
        Tarımda İnovasyon projesinin ara dönem toplantısı Portekiz'de gerçekleştiri...
        Tarımda İnovasyon projesinin ara dönem toplantısı Portekiz'de gerçekleştiri...
        ÇÜ Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencilerinden mezuniyet sergisi
        ÇÜ Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencilerinden mezuniyet sergisi
        Adana'da husumetlisini bıçakla ağır yaralayan sanığa 11 yıl 8 ay hapis ceza...
        Adana'da husumetlisini bıçakla ağır yaralayan sanığa 11 yıl 8 ay hapis ceza...
        Dalgıç polislerden öğrencilere boğulma uyarısı Adana'da 10 kişinin boğulmas...
        Dalgıç polislerden öğrencilere boğulma uyarısı Adana'da 10 kişinin boğulmas...