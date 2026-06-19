Adana'da market sahibini öldürdüğü iddia edilen sanığa müebbet istemi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, market sahibini tabancayla öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet, "ruhsatsız silah taşıma"dan da 3 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.



Barbaros Mahallesi'nde 10 Kasım 2025'te market işleten Emrah Tutal'ın (38) tabancayla öldürülmesine ilişkin olaydan bir gün sonra tutuklanan M.K. (21) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.



Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü sanığın elinde tabanca ile Tutal'a ait markete geldiği belirtildi.



Markette ikili arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada M.K'nin tabancayla Tutal'ı öldürerek olay yerinden kaçtığı anlatılan iddianamede, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



Tutuklu sanık M.K, iddianamede yer alan ifadesinde, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.



Sanığın yargılanmasına gelecek günlerde Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

