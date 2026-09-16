Adana'da marketten hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki bir marketten hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı.

Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki bir marketten aldığı yaklaşık 6 bin liralık ürünün parasını ödemeyerek ayrılan Sinan E. (48), durumu fark eden iş yeri çalışanlarınca yakalandı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce gözaltına alınan Sinan E, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Gözaltına alınan şüphelinin, 20 ve 25 Nisan 2025'te davetli gibi katıldığı iki düğünde takı kutusuna konulan 100 bin lirayı ve 2 Haziran'da ATM'den maaşını çeken 4 emeklinin yaklaşık 40 bin lirasını yankesicilik yöntemiyle çaldığı gerekçesiyle tutuklandığı, bir süre önce de tahliye edildiği öğrenildi.