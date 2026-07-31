Adana'da metruk evde çıkan yangın söndürüldü

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde metruk evde çıkan yangın söndürüldü. Halilbeyli Mahallesi'ndeki metruk evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını diğer evlere ve yakındaki ormanlık alana sıçramadan söndürdü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.