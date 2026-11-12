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        Adana'da otomobilde 4 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Adana'da 4 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 09:52 Güncelleme:
        Adana'da otomobilde 4 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Adana'da 4 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince takip edilen otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun merkez Çukurova ilçesi yakınında durduruldu.

        Narkotik dedektör köpeğinin tepki verdiği araçta inceleme yapan ekipler, torpido bölümünün arkasındaki boşluğa gizlenmiş paketlerde 4 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan sürücü H.P. (40) ve yanındaki K.A. (25), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Ekiplerin takibe aldıkları otomobili durdurup narkotik dedektör köpeğiyle arama yapması ve araca gizlenen uyuşturucunun bulunması polis kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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