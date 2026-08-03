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        Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 13:23 Güncelleme:
        Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Turgut Özal Bulvarı'nda plakaları öğrenilemeyen S.K. idaresindeki otomobil ile O.F.A'nın kullandığı motosiklet çarpıştı.

        Kazada motosikletteki O.F.A. ve O.Y. yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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