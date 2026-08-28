Adana'da panelvanın çarptığı hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevre yolunda plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen panelvan, karşı yönde bekleyen 80 ES 107 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, her iki araç da yol dışına savruldu.

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