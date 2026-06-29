Adana'da park halindeki araçta çıkan yangın ormanlık alana sıçradı
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde bir otomobilde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde bir otomobilde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Hacıhasanlı Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın etkisiyle çevredeki ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve ilçe belediyesi ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin, havadan ve karadan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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