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        Adana'da park halindeki araçta çıkan yangın ormanlık alana sıçradı

        Adana'nın İmamoğlu ilçesinde bir otomobilde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 14:52 Güncelleme:
        Adana'da park halindeki araçta çıkan yangın ormanlık alana sıçradı

        Adana'nın İmamoğlu ilçesinde bir otomobilde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Hacıhasanlı Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevler, rüzgarın etkisiyle çevredeki ormanlık alana sıçradı.


        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve ilçe belediyesi ekipleri sevk edildi.


        Ekiplerin, havadan ve karadan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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