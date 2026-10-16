Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da park halindeki kamyonete çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Adana'da park halindeki kamyonete çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2026 - 21:16 Güncelleme:
        Adana'da park halindeki kamyonete çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Varsaklar Mahallesi Güneri Caddesi'nde H.K'nin kullandığı 01 ASG 392 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki kamyonete çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaralanan H.K. ile A.S.K'yi Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Kurum: Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın
        Bakan Kurum: Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın
        "6 vatandaşımız için kayıp ihbarı yapıldı"
        "6 vatandaşımız için kayıp ihbarı yapıldı"
        Beşiktaş Almanya'da kazandı 2'de 2 yaptı!
        Beşiktaş Almanya'da kazandı 2'de 2 yaptı!
        "Çok zor bir deplasmanda kazandık!"
        "Çok zor bir deplasmanda kazandık!"
        Irak Türkmen Cephesinden bir isim devlet bakanı oldu
        Irak Türkmen Cephesinden bir isim devlet bakanı oldu
        Reis'ten Beşiktaş ve Onuachu sözleri!
        Reis'ten Beşiktaş ve Onuachu sözleri!
        İstanbul Valiliği: 3 can kaybı, 5 kayıp var
        İstanbul Valiliği: 3 can kaybı, 5 kayıp var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Üsküdar Belediye Başkan Vekili kazada hayatını kaybetti
        Üsküdar Belediye Başkan Vekili kazada hayatını kaybetti
        Almanya'nın Çin'e karşı dış ticaret açığı arttı
        Almanya'nın Çin'e karşı dış ticaret açığı arttı
        Trabzonspor galibiyetle başladı!
        Trabzonspor galibiyetle başladı!
        F.Bahçe Tarfin, Partizan'ı devirdi!
        F.Bahçe Tarfin, Partizan'ı devirdi!
        Putin'den Ukrayna'ya: Sonuçlarını düşünmeliydiler
        Putin'den Ukrayna'ya: Sonuçlarını düşünmeliydiler
        Evlat acısının ardından ilk kez konuştu
        Evlat acısının ardından ilk kez konuştu
        Bakan Fidan'dan İsrail protestosu
        Bakan Fidan'dan İsrail protestosu
        SHOW TV'den 'Cevher' geliyor
        SHOW TV'den 'Cevher' geliyor
        Selde araçları zarar görenler ne yapmalı?
        Selde araçları zarar görenler ne yapmalı?
        Cep telefonlarında taksit sınırı yükseltildi
        Cep telefonlarında taksit sınırı yükseltildi
        Uçum, seçim için tarih verdi
        Uçum, seçim için tarih verdi
        Tepkiler sonrası o videoyu sildi
        Tepkiler sonrası o videoyu sildi

        Benzer Haberler

        Otomobil park halindeki kamyonete çarptı: 2 yaralı
        Otomobil park halindeki kamyonete çarptı: 2 yaralı
        3. Adana Mimarlık Festivali başladı
        3. Adana Mimarlık Festivali başladı
        Adanaspor'da Başkan Özdemir yol haritasını açıkladı
        Adanaspor'da Başkan Özdemir yol haritasını açıkladı
        Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde sağanak sonrası "jet ski" tartışması
        Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde sağanak sonrası "jet ski" tartışması
        Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Tıp Fakültesinin akademik yıl açılış tö...
        Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Tıp Fakültesinin akademik yıl açılış tö...
        Adana'da eniştesini tabancayla yaralayan sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası
        Adana'da eniştesini tabancayla yaralayan sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası