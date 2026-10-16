Adana'da park halindeki kamyonete çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Giriş: 15.10.2026 - 21:16 Güncelleme:
Adana'nın Kozan ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Varsaklar Mahallesi Güneri Caddesi'nde H.K'nin kullandığı 01 ASG 392 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki kamyonete çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralanan H.K. ile A.S.K'yi Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ