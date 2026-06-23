Adana'da polisle karşılaşan 2 hırsız çaldıkları motosikleti bırakıp kaçtı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde polis ekibini görünce çaldıkları motosikleti bırakıp kaçan 2 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Muzaffer Sarı'nın Haydaroğlu Mahallesi'ndeki sitenin bahçesine bıraktığı motosikleti, 2 kişi tarafından çalındı. Zanlılar, motosikleti sürükleyerek götürdükleri sırada devriye gezen polis ekibiyle karşılaştı.​​​​​​​ Motosikleti bırakıp olay yerinden kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Zanlıların kilidini kırdıkları motosikleti sürükleyerek götürmesi sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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