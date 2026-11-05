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        Adana'da portakal hasadı başladı: 670 bin ton rekolte bekleniyor Bu sene portakalda bolluk yaşanıyor

        Türkiye'nin en önemli narenciye üretim merkezlerinden Adana'da erkenci portakal hasadı başladı. Bu sene 670 bin ton rekolte beklenen portakalın bahçede kilogram fiyatı 57 liradan alıcı buluyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 10:25 Güncelleme:
        Adana'da portakal hasadı başladı: 670 bin ton rekolte bekleniyor Bu sene portakalda bolluk yaşanıyor

        Türkiye'nin en önemli narenciye üretim merkezlerinden Adana'da erkenci portakal hasadı başladı. Bu sene 670 bin ton rekolte beklenen portakalın bahçede kilogram fiyatı 57 liradan alıcı buluyor.

        Türkiye'nin narenciye ihtiyacının yüzde 65'den fazlasını karşılayan Adana'da erkenci Navelina ve Fukumoto cinsi portakallarda hasat başladı.

        Adana'da 160 bin dönüm alanda üretimi yapılan portakal için işçiler sabahın erken saatlerinde bahçelere girdi. Binbir emekle toplanan portakallar yurt içinde satışa sunulmak için Adana haline gönderildi.

        Savaş portakalı da etkiledi

        Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Karadeniz'de gemi trafiğinin açık olmaması, limon ve mandalinanın yanı sıra portakalı da etkiledi. Bu sene verimin bol olmasına rağmen ürünler Rusya ve Ukrayna pazarına sadece tırlarla az ihraç edilince fiyat düştü. Geçen sene bahçede kilogramı 27 ile 32 lira arasında alıcı bulan portakallar bu sene 57 liradan satılıyor.

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        Dönüm başına ortalama 4 ton verim alınan portakaldan bu sene kent genelinde 670 bin ton rekolte de hedefleniyor.

        "Giden gemiler yeterli değil"

        Hasat sırasında İHA muhabirine konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, rekoltenin yüksek olduğunu belirterek, "Bu yıl rekolte yüksek ancak RusyaUkrayna savaşı nedeniyle yurt dışına gidemiyor. O nedenle fiyatlar çok düşük. Geçen yıl bahçede kilogram fiyatı 2732 liraydı ancak şu anda 57 lira. Mersin'den haftada 12 kere, Samsun'dan da yine aynı şekilde Rusya ve Ukrayna'ya gemi gidiyor ancak o yeterli değil" ifadelerini kullandı.

        "Geçen sene yok yılı, bu sene çok yılı"

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        Başkan Doğan, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) desteği ile navlun desteğinin verilmesini istediğini söyleyerek, "Ürünü ağaçta kalan çiftçiye kilogram başına 5 lira destek verilse, bu çok büyük para değil ama çiftçimizi rahatlatır. Geçen sene don olduğu için yok yılıydı, bu sene çok yılı. Limon ve mandalinada da verim çok ancak o da ihraç edilemediği için çok fazla para etmiyor" dedi.

        "Seneye verim almak için meyveleri hasat yapıyoruz"

        Portakal üreticisi Vedat Yıldız ise, "240 dönüm alanda portakalımız var. Ağaç başı 150200 kilogram arasında verim alıyoruz. Şu anda kilogram fiyatı 5 lira ve hasat devam ediyor. Seneye verim almak için meyveleri hasat yapıyoruz. Ağacın üzerinde bırakmakta olmuyor. Tüccarda 56 liraya ürünü alıyor ama onlarda bu sene gemi trafiği kapalı olduğu için çok fazla rağbet göstermiyor" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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