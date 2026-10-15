Adana'da sağanak etkili oldu
Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Giriş: 15.10.2026 - 03:49 Güncelleme:
Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte sabaha karşı başlayan sağanak sonucu merkez Seyhan ilçesindeki bazı ana arterlerde ve caddelerde su birikintileri oluştu.
Yağış nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar da zor anlar yaşadı.
Bazı vatandaşlar, tıkanan rögar kapaklarını kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı.
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