Adana'da sandalyede oturan kişiye kamyonetin çarpması güvenlik kamerasında

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, sandalyede oturan kişinin kamyonetin çarpması sonucu yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi. Yeşiloba Mahallesi'ndeki Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde ismi öğrenilemeyen kişi, duvarın önündeki sandalyede oturduğu sırada sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin çarpmasıyla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık personelinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenen kazaya ilişkin polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

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