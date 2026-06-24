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        Adana'da sandalyede oturan kişiye kamyonetin çarpması güvenlik kamerasında

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, sandalyede oturan kişinin kamyonetin çarpması sonucu yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 12:37 Güncelleme:
        Adana'da sandalyede oturan kişiye kamyonetin çarpması güvenlik kamerasında

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, sandalyede oturan kişinin kamyonetin çarpması sonucu yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Yeşiloba Mahallesi'ndeki Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde ismi öğrenilemeyen kişi, duvarın önündeki sandalyede oturduğu sırada sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin çarpmasıyla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık personelinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        İş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenen kazaya ilişkin polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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