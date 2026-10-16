Adana'da şehit Kaymakam Saim Bey kabri başında anıldı

Saimbeyli Kaymakamı Nursen Yüce, Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal ve Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, Saim Bey'in Kozan ilçesindeki mezarını ziyaret etti.

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