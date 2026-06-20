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        Adana'da sıcak hava etkili oluyor

        Sıcak havanın etkili olduğu Adana'da, vatandaşlar gölgelik alanlarda güneşten korunmaya çalıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 14:45 Güncelleme:
        Adana'da sıcak hava etkili oluyor

        Sıcak havanın etkili olduğu Adana'da, vatandaşlar gölgelik alanlarda güneşten korunmaya çalıştı.

        Kentte hava sıcaklığı öğle saatlerinde 35 dereceye, nem oranı ise yüzde 53'e ulaştı.

        Dışarı çıkanlar, sıcaktan korunmak için gölgelik alanları tercih etti. Bazı çocukların ise tehlikeli olmasına rağmen sulama kanallarında yüzdüğü görüldü.

        Parkta gölgelik alanda dinlenen vatandaşlardan Hebun Bozkuş, sıcakların bunalttığını belirterek, "Bu aralar hava gerçekten çok sıcak, nem de yüksek. İnsanlar bunalıyor, kendilerini parklardaki ağaçların altına atıyor. Parklarda serinlemeye çalışıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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