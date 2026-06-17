Adana'da sulama kanalında akıntıya kapılan çocuk boğuldu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan çocuk boğuldu.



Gülbahçesi Mahallesi'nde serinlemek için sulama kanalına giren Harun Dalçek (15), bir süre sonra akıntıya kapıldı.



Çevredekilerin müdahalesiyle sudan çıkarılan Dalçek, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.



Dalçek, hastanedeki tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.



Çocuğun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

