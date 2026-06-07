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        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da tabancayla 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan zanlı Mersin'de yakalandı

        Adana'da tabancayla 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan zanlı Mersin'de yakalandı

        Adana'da tabancayla vurduğu 2 kişiden birini öldürüp diğerini yaralayan zanlı Mersin'de yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 09:55 Güncelleme:
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        Adana'da tabancayla 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan zanlı Mersin'de yakalandı

        Adana'da tabancayla vurduğu 2 kişiden birini öldürüp diğerini yaralayan zanlı Mersin'de yakalandı.

        Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 24 Mayıs'ta merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde Cumali Kocabey'in (26) öldürüldüğü, arkadaşı Doğan T'nin (26) yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin araştırmasını sürdürdü.

        Ekipler, olay yerinden kaçan şüphelinin, araç satışı nedeniyle Kocabey ile anlaşmazlık yaşayan Bişar O. (31) olduğunu belirledi.

        Kavganın yaşandığı bölgedeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kameraları ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarına ait yaklaşık 500 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, zanlının Mersin'in Toroslar ilçesi Ayvagediği Yaylası'ndaki bir evde saklandığını belirledi.

        Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan Bişar O, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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