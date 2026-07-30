Adana'da tarladan ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Güzelim Mahallesi'ndeki bir tarlada bulunan saman balyaları henüz belirlenemeyen nedenle yandı. Tarladaki bitki saplarının da tutuşmasıyla yangın ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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