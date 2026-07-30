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        Adana'da tarladan ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

        Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 17:06 Güncelleme:
        Adana'da tarladan ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

        Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        Güzelim Mahallesi'ndeki bir tarlada bulunan saman balyaları henüz belirlenemeyen nedenle yandı.

        Tarladaki bitki saplarının da tutuşmasıyla yangın ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.


        Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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