Adana'da tırda 1 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana'da 1 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirilen tırın şoförü tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu taşıdığı belirlenen tırı merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda durdurdu.



Narkotik köpeğinin tepki verdiği aracın dorsesindeki çuvallarda 1 milyon 800 bin uyuşturucu hap bulundu.



Bunun üzerine sürücü A.C. (56) gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan da aracın incelendiği yere giderek operasyonda görev alan narkotik ekiplerini tebrik etti.



Şüpheli A.C, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



Narkotik ekiplerinin yolda takip ederek önünü kestiği tırda arama yapması polis kamerasınca görüntülendi.

