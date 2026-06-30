Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da tırda 1 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

        Adana'da tırda 1 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

        Adana'da 1 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirilen tırın şoförü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 09:41 Güncelleme:
        Adana'da tırda 1 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

        Adana'da 1 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirilen tırın şoförü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu taşıdığı belirlenen tırı merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda durdurdu.

        Narkotik köpeğinin tepki verdiği aracın dorsesindeki çuvallarda 1 milyon 800 bin uyuşturucu hap bulundu.

        Bunun üzerine sürücü A.C. (56) gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan da aracın incelendiği yere giderek operasyonda görev alan narkotik ekiplerini tebrik etti.

        Şüpheli A.C, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Narkotik ekiplerinin yolda takip ederek önünü kestiği tırda arama yapması polis kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Askeri hastaneler yeniden açılmalı"
        "Askeri hastaneler yeniden açılmalı"
        2 belediye başkanına soruşturma izni
        2 belediye başkanına soruşturma izni
        Tapu işlemlerinde yeni dönem
        Tapu işlemlerinde yeni dönem
        Galatasaray'dan Can Uzun operasyonu!
        Galatasaray'dan Can Uzun operasyonu!
        Maktulün yaşı 16... 13 yaşındaki çocuk bıçakla öldürdü!
        Maktulün yaşı 16... 13 yaşındaki çocuk bıçakla öldürdü!
        Önce dua sonra secde!
        Önce dua sonra secde!
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        Mezar yeri bakılırken resimle yeniden doğdu
        Mezar yeri bakılırken resimle yeniden doğdu
        ABD ve İran Doha'da görüşecek mi?
        ABD ve İran Doha'da görüşecek mi?
        Seferihisar Belediye Başkanı tutuklandı
        Seferihisar Belediye Başkanı tutuklandı
        10 ilde 71 şüpheliye sahte altın operasyonu!
        10 ilde 71 şüpheliye sahte altın operasyonu!
        Karadeniz zekası ayıya karşı!
        Karadeniz zekası ayıya karşı!
        Almanya'daki silahlı saldırının sebebi belli oldu!
        Almanya'daki silahlı saldırının sebebi belli oldu!
        Postacı gibi giyindi... Kimlik tespitli cinayet!
        Postacı gibi giyindi... Kimlik tespitli cinayet!
        Lewandowski'nin Antalya tutkusu
        Lewandowski'nin Antalya tutkusu
        Futbol taraftarları neden atkı takıyor?
        Futbol taraftarları neden atkı takıyor?
        'Dünyanın en güzel kızı' evlendi
        'Dünyanın en güzel kızı' evlendi
        Eğlence mekanında kanlı gece!
        Eğlence mekanında kanlı gece!
        Paris sokaklarında garip manzara!
        Paris sokaklarında garip manzara!
        Boşanma sonrası ilk açıklama
        Boşanma sonrası ilk açıklama

        Benzer Haberler

        16 yaşındaki kız, uyuyan annesini bıçaklayarak öldürdü (2)
        16 yaşındaki kız, uyuyan annesini bıçaklayarak öldürdü (2)
        Rüyasında annesini gördü, rüya sandığı olayda annesini gerçekten öldürdü
        Rüyasında annesini gördü, rüya sandığı olayda annesini gerçekten öldürdü
        Adana'da anız yangınında alevler ormana sıçradı (2)
        Adana'da anız yangınında alevler ormana sıçradı (2)
        Adana'da bankanın zarara uğratılmasıyla ilgili 112 sanığın yargılanmasına d...
        Adana'da bankanın zarara uğratılmasıyla ilgili 112 sanığın yargılanmasına d...
        Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı
        Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı
        16 yaşındaki kız, uyuyan annesini bıçaklayarak öldürdü
        16 yaşındaki kız, uyuyan annesini bıçaklayarak öldürdü