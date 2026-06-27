Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da tırın iki otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

        Adana'da tırın iki otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde tırın iki otomobile çarpması sonucu yaralanan 5 kişi hastanelere kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 07:55 Güncelleme:
        Adana'da tırın iki otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

        Adana’nın Ceyhan ilçesinde tırın iki otomobile çarpması sonucu yaralanan 5 kişi hastanelere kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, S.D. idaresindeki 63 NU 386 plakalı tır, D-400 kara yolu Koruklu Kavşağı'nda, önce T.Y'nin kullandığı 01 BDH 065 plakalı otomobile ardından sürücüsü henüz tespit edilemeyen 06 BCK 144 plakalı otomobile çarptı.

        Kazada otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Otomobillerde sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

        Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olay yerindeki incelemelerin ardından tır sürücüsü S.D. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti kampa giriyor
        AK Parti kampa giriyor
        ABD'den İran'a saldırı
        ABD'den İran'a saldırı
        9 kent için "sarı" alarm! 2 bölgede şiddetli sağanak... Termometre yükselecek!
        9 kent için "sarı" alarm! 2 bölgede şiddetli sağanak... Termometre yükselecek!
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Türkan Şoray'dan duygusal veda
        Türkan Şoray'dan duygusal veda
        Jön kalıplarını yıkmıştı
        Jön kalıplarını yıkmıştı
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Eşini ve oğlunu boğmuştu! Caniye büyük ceza
        Eşini ve oğlunu boğmuştu! Caniye büyük ceza
        İspanya tek golle kazandı
        İspanya tek golle kazandı
        Yeşil Burun Adaları tarih yazdı
        Yeşil Burun Adaları tarih yazdı
        Fransa'da Dembele şov!
        Fransa'da Dembele şov!
        Bakan Fidan'dan gündeme ilişkin açıklamalar
        Bakan Fidan'dan gündeme ilişkin açıklamalar
        Havai fişek fabrikasında patlama!
        Havai fişek fabrikasında patlama!
        Trump: İran ateşkes anlaşmasını ihlal etti
        Trump: İran ateşkes anlaşmasını ihlal etti
        Oliver McBurnie Bodrum'da
        Oliver McBurnie Bodrum'da
        Fenerbahçe'den yabancı kuralı teklifi!
        Fenerbahçe'den yabancı kuralı teklifi!
        Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada karar
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada karar
        Miras açıklaması: Hepsini satacağız
        Miras açıklaması: Hepsini satacağız
        Yangınlar, kazalar, ölümler: Sinema tarihinin ‘lanetli’ filmleri
        Yangınlar, kazalar, ölümler: Sinema tarihinin ‘lanetli’ filmleri

        Benzer Haberler

        Okulda karne günü sivil kıyafet krizi Adana'nın Feke ilçesinde yaklaşık 114...
        Okulda karne günü sivil kıyafet krizi Adana'nın Feke ilçesinde yaklaşık 114...
        Çiftler özel tarihte 'evet' dedi
        Çiftler özel tarihte 'evet' dedi
        Balcalı Hastanesinde çalışan sağlık çalışanları 3 gün iş bıraktı
        Balcalı Hastanesinde çalışan sağlık çalışanları 3 gün iş bıraktı
        Adana'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili tutuklanan...
        Adana'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili tutuklanan...
        Nikah dairelerinde 26.06.2026 yoğunluğu
        Nikah dairelerinde 26.06.2026 yoğunluğu
        Adana'da 485 bin 252 öğrenci karne aldı
        Adana'da 485 bin 252 öğrenci karne aldı