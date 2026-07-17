Adana'da tırın motosiklete çarpması güvenlik kamerasında

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tırın çarptığı motosikletin sürücüsünün hafif yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Yeşiloba Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, önünde seyreden motosiklete çarptı.



Kaza nedeniyle savrulan motosikletten düşen sürücü, hafif yaralandı.



Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedilen kaza anına ilişkin görüntüde, tırın motosikleti sürüklemeye devam ettiği, sürücünün ise bir süre sonra yerden kalkabildiği görülüyor.

