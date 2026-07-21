Adana'da trafik ışıklarında bekleyen araca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Adana'nın Pozantı ilçesinde, trafik ışıklarında bekleyen araca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, kazada 3 kişi de yaralandı.



Metehan Sargın (24) idaresindeki 01 BAP 820 plakalı otomobil, D-750 kara yolunda trafik ışıklarında bekleyen sürücüsü henüz tespit edilmeyen 34 VT 6666 plakalı otomobile çarptı.



Kazada sürücü Sargın öldü, diğer araçtaki C.E, K.E. ve E.Ç. yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Üç yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla 80. Yıl Pozantı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Sürücü Sargın'ın araçta sıkışan cansız bedeni, itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı.

