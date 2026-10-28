Adana'da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Giriş: 28.10.2026 - 10:21 Güncelleme:
Adana'nın Kozan ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Çulluuşağı Mahallesi'nde, Y.Ç. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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