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        Adana'da üniversite hastanesi deposundan ilaç çaldığı iddia edilen görevli tutuklandı

        Adana'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nin deposundan yaklaşık 15 milyon liralık ilaç çaldığı öne sürülen depo görevlisi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 12:10 Güncelleme:
        Adana'da üniversite hastanesi deposundan ilaç çaldığı iddia edilen görevli tutuklandı

        Adana'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nin deposundan yaklaşık 15 milyon liralık ilaç çaldığı öne sürülen depo görevlisi tutuklandı.

        Hastanenin ilaç deposunda sayım yapan bir çalışan, çok sayıda ilacın yerinde olmadığını fark etti.

        Durumun bildirilmesi üzerine hastane yönetimi konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

        Savcılığın talimatıyla depoda inceleme yapan polis, yaklaşık 15 milyon liralık ilacın çalındığını tespit etti.

        Polis ekipleri, ilaçları çalıp sattığı ileri sürülen ve yıllık izinde olduğu belirlenen depo görevlisi C.S'yi (36) gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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