Adana'da üniversite hastanesi deposundan ilaç çaldığı iddia edilen görevli tutuklandı

Polis ekipleri, ilaçları çalıp sattığı ileri sürülen ve yıllık izinde olduğu belirlenen depo görevlisi C.S'yi (36) gözaltına aldı.

Savcılığın talimatıyla depoda inceleme yapan polis, yaklaşık 15 milyon liralık ilacın çalındığını tespit etti.

Hastanenin ilaç deposunda sayım yapan bir çalışan, çok sayıda ilacın yerinde olmadığını fark etti.

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