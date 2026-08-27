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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Adana'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 12:04 Güncelleme:
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Adana'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu bulunduğu belirlenen Çukurova, Yüreğir ve Kozan ilçelerindeki üç adrese operasyon düzenledi.

        Adreslerde 538 gram esrar, 198 kök Hint keneviri, kenevir yetiştirmek için kullanılan iklimlendirme malzemeleri ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Operasyona ilişkin görüntülerde, narkotik dedektör köpeğiyle adreslerde arama yapılması, çeşitli yerlere gizlenen uyuşturucu ile bir odada kenevir yetiştirmek için kullanılan iklimlendirme sisteminin bulunması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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