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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 09:41 Güncelleme:
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Kocavezir, Barbaros ve Şakirpaşa mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda 5 bin 917 uyuşturucu etkili hap, 1 kilo 781 gram esrar, 5 kök Hint keneviri, ruhsatsız 4 tabanca ve 186 mermi ele geçirildi, 8 zanlı gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Bu arada, narkotik ekiplerinin adreslerde arama yapması, bir evin damında saksılara ekili Hint kenevirleri ile çeşitli yerlere gizlenmiş uyuşturucular ve silahları bulması polis kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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