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        Adana'da vidanjör ve 2 motosiklet yangında kullanılamaz hale geldi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde vidanjörde çıkan ve 2 motosiklete sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 14:22 Güncelleme:
        Adana'da vidanjör ve 2 motosiklet yangında kullanılamaz hale geldi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde vidanjörde çıkan ve 2 motosiklete sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Tellidere Mahallesi 72067 Sokak'ta Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (ASKİ) ait vidanjör henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

        Yangın sokakta bulunan 2 motosiklete de sıçradı. Alevleri gören çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi.

        Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

        Yangında vidanjör ve 2 motosiklet kullanılamaz hale gelirken, sokaktaki bazı evlerde de hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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