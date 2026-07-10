Adana'da "yan bakma" kavgasında 1 kişiyi bıçakla ağır yaralayan sanığa dava açıldı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde "yan bakma" kavgasında 1 kişiyi bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Cumhuriyet Mahallesi'nde 4 Ağustos 2025'te M.U'nun (27) ağır yaralandığı olayın ardından tutuklanan K.B. (22) hakkında cumhuriyet savcısının yürüttüğü soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı. Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü sanık K.B'nin sokakta yürüyen ve yanından geçen M.U'ya "yan baktığı" iddiasıyla sataştığı belirtildi. İkili arasında çıkan kavgada K.B'nin bıçakla M.U'yu göğsünden ağır yaralayıp olay yerinden kaçtığı ifade edilen iddianamede, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık K.B'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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